İsmail Kahraman'dan TBMM'deki skandala ilişkin yeni açıklama

TBMM düzenlenen Çanakkale etkinliğinde kadın tiyatrocuların sahneye çıkarılmamasına ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Yalan, iftira, asılsız ve tam bir provokasyon' dedi.

TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşimini yöneten Kahraman, geçen hafta Çarşamba günü "Meclis Sohbetleri" programında kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Bu iddialar ar duygusunun dışındadır. Sahne var, eser var, oynanıyor ve kadınlar o sahneden çıkartılıyor... Yalan, iftira, asılsız ve tam bir provakasyon." diye konuştu.



BirGün'de yer alan habere göre, ikincisi düzenlenen Meclis Sohbetleri programının konusunun "1. Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu" olduğunu anımsatan Kahraman, bu programda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla katılanlara bir sürpriz yapmak istediklerini dile getirdi.



Bu kapsamda Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden destek istendiğini, 16'sı kadın 29 kişinin programa katıldığını anlatan Kahraman, "Bu bir tiyatro gösterisi değildi. Salona asker kıyafetleriyle çıkan sanatçılar, Çanakkale Türküsü ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiiri okudu. Ortada ne bir oyun ne bir rejisör ne senarist ne perde ne de yazar var. Sadece bir canlandırma ve 9 asker kıyafetli kişi var. Olay bir köpürtüldü ki, 'vay kadınlar sahneye alınmadı, sahneye konmuyor' bunlar çok ayıp. Bu ülkemize yakışmıyor." dedi.

'EHEMMİYET VERMİYORUM'

Kahraman, kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığını, birçok eseri ortaya koyduğunu, birçok eseri seyrettiğini, herkes gibi okul sıralarında piyeslere katıldığını söyledi. Tiyatroya yabancı olmadığını söyleyen Kahraman, "Kapanış konuşmasında kadın milletvekillerimiz Sema Kırcı ve Bennur Karaburun'un 15 Temmuz'da gösterdikleri kahramanlığı dile getirdim. Aman Allah'ım neler demediler. İftira, tezvir, yalan... Yakışmaz. Ben bu ufak bir güruhun provakasyonuna ehemmiyet vermiyorum. Çünkü ben kendimden eminim, kendimi biliyorum." dedi.