İsmail Kahraman'dan giderayak atama: Korumasını ve sekreterini 'müşavir' yaptı

AKP'den milletvekili adayı olmayan ve 24 Haziran'da görev süresi dolacak olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman giderayak iki atamaya imza attı. Kahraman yakın korumasını Meclis'e 'müşavir', özel kalem müdürünü 'başkanlık başmüşaviri' yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, üç yıldır yakın korumalığını yapan komiser Emin Saygılı'yı Meclis'e "müşavir", özel kalem müdürü Mustafa Çiftçi'yi de 7200 ek göstergeli "başkanlık başmüşaviri" yaptı.

2012'den beri Meclis'te görev yapan Saygı, polis olarak 2200 ek göstergeye sahipti. Emin Saygılı yeni atandığı kadroda 6100 ek gösterge ile kamudaki genel müdürlere yakın bir özlük hakkına kavuştu ve ayrıca maaşı da arttı.

İKİSİNİN DE MAAŞI YÜKSELDİ

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Meclis Özel Kalem Müdürü iken 6400 ek göstergeye sahip olan Mustafa Çiftçi, "başkan başmüşaviri" kadrosuna atanınca ek göstergesi ve maaşı da yükseldi. Çiftçi'nin ek göstergesi 7600 olan müsteşarlara yakın 7200 ek göstergeye çıktı. Çiftçi'nin Adalet Bakanlığı'nın özel kalem müdür yardımcılığı, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak döneminde ise özel kalem müdürlüğünü yaptığı öğrenildi.

15 Temmuz'daki darbe girişimine kadar Meclis Başkanı Kahraman'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Merkez Valisi olan kardeşi Adnan Yılmaz'ın damadı Fatih Sevinç AKP'de "ikinci damat" krizine yol açmıştı. Darbe girişiminden sonra Mustafa Çiftçi gibi 7200 ek göstergeli başkan başmüşaviri yapılan Sevinç 2017'de bir yıl "ücretsiz" izin alıp gittiği Amerika'dan dönmediği için "müstafi" sayılarak devlet memurluğundan çıkarılmıştı.