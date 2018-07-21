İsmail Kahraman: Devlet dairelerine Erdoğan'ın resmi asılmalı

Laiklik düşmanı fikirleriyle tanınan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye’nin devlet başkanı. Onun fotoğrafları resmi kurumlara asılmalı" dedi.

Samsun’da Milli Türk Talebe Birliği tarafından, "Vefa ve Kardeşlik Buluşması" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ katıldı.

'DEVLET DAİRELERİNE ERDOĞAN'IN RESMİ ASILMALI'

Konferansta konuşan İsmail Kahraman, anayasa değişiminin önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, "Bu 26'ncı dönemin bir güzel faaliyeti anayasa değişimi oldu. Bir önceki çalışmalarda 25 ay süren anayasa çalışmaları oluyordu. Bu anayasa değişikliğinde zaten belli değil mi? Dünya, anayasanın değişmesini istemiyordu. O yüzden değişmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu inşallah. Bunun yansımasını da göreceğiz. Şimdi Türkiye’nin başında bir devlet başkanı var. Herkesin saygı duyduğu ve duyması gerektiği. Artık yakında buralara da bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri asılmalı. O milletin seçtiği devlet başkanıdır. Güzel şeyler oldu ve güzel şeyler olacak inşallah" şeklinde konuştu.