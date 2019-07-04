İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatı ile ilgili açıklama yaptı. Demir, 'Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz' dedi.