İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatı ile ilgili açıklama yaptı. Demir, 'Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz' dedi.
Perşembe, 04 Temmuz 2019 12:30
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatı ile ilgili açıklama yaptı.
Demir, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" ifadesini kullandı.