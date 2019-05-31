İsmail Beşikçi'den Nuri Pakdil'e ziyaret

Yazar İsmail Beşikçi, İslamcı camianın önde gelen isimlerinden olarak bilinen Nuri Pakdil'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık ziyaret ettiği isimlerden olan Pakdil'i son olarak Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ziyaret etmişti
Karar’ın haberine göre; 22 Mayıs 2019 tarihindeki buluşmaya ilişkin Pakdil'in aldığı el yazısı notta "Sevgili kadreşim; Bitlis, 34. Piyade Alayından askerlik arkadaşım; Sayın İsmail Beşikçi Bey bizim eve geldi, İdris Hamza ile sohbet ediyoruz. Çalışma odamda" ifadesi yer aldı.