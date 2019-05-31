İsmail Beşikçi'den Nuri Pakdil'e ziyaret

Yazar İsmail Beşikçi, son olarak Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın yaptığı ziyaretle gündeme gelen İslamcı yazar Nuri Pakdil’i Ankara’daki evinde ziyaret etti.

Yazar İsmail Beşikçi, İslamcı camianın önde gelen isimlerinden olarak bilinen Nuri Pakdil'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık ziyaret ettiği isimlerden olan Pakdil'i son olarak Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ziyaret etmişti Karar’ın haberine göre; 22 Mayıs 2019 tarihindeki buluşmaya ilişkin Pakdil'in aldığı el yazısı notta "Sevgili kadreşim; Bitlis, 34. Piyade Alayından askerlik arkadaşım; Sayın İsmail Beşikçi Bey bizim eve geldi, İdris Hamza ile sohbet ediyoruz. Çalışma odamda" ifadesi yer aldı. İLGİLİ HABER Akar ve Fidan'ın evinde ziyaret ettiği Nuri Pakdil kimdir?