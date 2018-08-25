İslamcıların vahşilik yarışı

Ahmet Altan'ın yönetiminde 'altın yıllarını' yaşayan Taraf'ın o dönemde tanınmış isimlerinden Emre Uslu, 'sinek gibi ezilenler'den, 'kafası kopanlar'dan dem vurduğu mesajıyla vahşilik yarıştırdı.

Emre Uslu, trafik kazasında ölen Rizeli türkücü Ahmet Çakar'ı hedef aldığı mesajında "sinek gibi ezilenler"den, "kafası kopanlar"dan dem vurarak vahşilik yarıştırdı.

Emre Uslu, Gülen cemaatinin polis kolejlerinde kök saldığı dönemde bu okullarda ders vererek geliştirdiği kariyerine Taraf gazetesinde devam etmişti. Gülen'in liberallerle ittifak halinde diktatörlüğün yollarını döşediği bu yıllarda çok sivrilen Uslu, AKP ile cemaatin arasındaki köprülerin atılmasıyla birlikte yurtdışına kaçtı ve "gazeteciliğini" burada sürdürdü. Uslu bu dönemde, Twitter'da da ilgi merkezi olmayı başardı.

Zaman zaman cemaat üyelerine iletilmesi gereken bilgi ve talimatları Twitter mesajlarıyla açıktan yayımlamaktan çekinmeyen Emre Uslu, sosyal medya yayınlarını cemaat adına tehditlerde bulunmak, intikam çağrıları yayımlamak ya da "alınmış intikamların" duyurusunu yapmak için de kullanıyor.

Emre Uslu'nun bu türden son mesajı iktidar yanlısı kaba tehditlerden türkü yapan Rizeli bir atışma "sanatçısını" hedef aldı.

Uslu, yayımladığı mesajda, Rizeli türkücü Ahmet Çakar'ın yakın zamanda bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini aktararak, onun için "Bu dümbük de 'Çok yakında kopacak Fethullah'ın kafası' diye şarkı söylemiş. Kazada kafasının koptuğu söyleniyor" ifadesini kullandı.

Aynı mesajda Emre Uslu, "Manisa savcısı 'sinek gibi ezeceğim' demişti bir kamyonun altında kaldı ezilerek öldü" ifadelerini de tekrarladı.

Emre Uslu'nun köşe yazarlığı yaptığı yıllarda Taraf gazetesini yöneten Ahmet Altan'ın "duygulu" satırlarıyla Cumhuriyet sayfalarını işgal ettiği günlerde, Uslu'nun da Twitter'da vahşilik yarıştırması liberal-demokrat siyasetin küçük bir resmini çizmiş oldu.

Manisa savcısı "sinek gibi ezeceğim" demişti bir kamyonun altında kaldı ezilerek öldü. Bu dümbük de de "Çok yakında kopacak Fetullah'in kafası" diye şarkı söyemiş. Kazada kafasının koptuğu söyleniyor. "kalbleri var anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulakları var, işitmezler" https://t.co/HTEOxZgZOL — Emre Uslu (@EmreUslu) 25 Ağustos 2018

Soldaki Manisa savcısının sonu: tutukladıklarına "SİNEK GİBİ EZECEĞİM" diyordu. Sağdaki "Çok yakında kopacak Fetullahin kafası" diye türkü söylüyordu. Kafasının koptuğu söyleniyor

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır pic.twitter.com/y4PDUWCPEt — Emre Uslu (@EmreUslu) 25 Ağustos 2018