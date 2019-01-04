'İslam ve Sol' çalıştay programı yenilendi

Anti-Kapitalist Müslümanlar'ın Twitter hesabından duyurusu yapılan 'İslam ve Sol' çalıştayı sosyal medyada hızla gündeme oturmuş, sol kesimlerden çalıştaya ve solda bilinen isimlerin çalıştaya katılımına tepkiler gelmişti. İzleyen dakikalarda Twitter hesabından silinen duyuru, bir süre sonra yenilenmiş olarak yayımlandı.

Gün içinde Anti-Kapitalist Müslümanlar'ın (AKM) Twitter hesabından duyurusu yapılan “İslam ve Sol” çalıştayı sosyal medyada hızla gündeme oturdu, sol kesimlerden çalıştaya ve solda bilinen isimlerin çalıştaya katılımına tepkiler geldi.

İzleyen dakikalarda duyurunun AKM'nin Twitter hesabından silindiği görüldü.

Bir süre sonra duyuru yenilenmiş olarak yayımlandı.

Yenilenen programda iki ismin yer değiştirdiği görüldü.

İlk yayımlanan programda 3. oturumda ÖDP’den Alper Taş, HDP’den Ayhan Bilgen, Saadet Partisi’nden Muammer Bilgiç ile birlikte 16 Haziran hareketi kurucusu, uzun yıllar yurtdışında sürgün hayatı yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen ve 1995 yılında Türkinvest yolsuzluk davasına adı Nasrullah Ayan’ın yanında karışan Sarp Kuray (Dev-Genç kurucularından ifadesi ile tanımlanarak) yer alıyordu.

Yine bu ilk programda 4. oturumda İYİP (İyi Parti olarak geçiyor) kurucularından Ayşe Sucu, Bülent Parmaksız, AKP (AK Parti olarak geçiyor) kurucularından Fatma Bostan Ünsal, Veli Saçılık ve Atılım Gazetesi Yayın Yönetmeni Deniz Bakır yer alıyordu.

Yenilenen twitle birlikte Sarp Kuray’ın, ÖDP BK üyesi Alper Taş’ın yer aldığı oturumdan çıkarak, İYİP ve AKP kurucularının olduğu oturuma geçtiği görülürken, Atılım Gazetesi Yayın Yönetmeni Deniz Bakır, İYİP ve AKP kurucularının olduğu oturumdan çıkarak Saadet Partisi’nden Muammer Bilgiç’le ÖDP’den Alper Taş’ın yer aldığı oturuma geçmiş oldu.

Değişikliğin, bazı katılımcıların Sarp Kuray’la aynı oturumda yer almak istememesi ya da Atılım Gazetesi GYY’sinin İYİP ve AKP kurucularıyla aynı oturumda bulunmaktan kaçınmasıyla ilgili olması mümkün.

Çalıştay düzenleyicileri yapılan değişiklik hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

Konuşmacıların katıldıkları oturumun bileşenleriyle ilgili bir rahatsızlığı olması durumu elbette biraz tartışmalı. Sonuçta aynı çalıştayda farklı oturumlarda yer almanın varsa bu türden bir rahatsızlığı ortadan kaldırması ne kadar mümkün?