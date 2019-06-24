İŞKUR müdüründen tepki toplayan 23 Haziran paylaşımı

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçimlerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında 'içimizdeki beyinsizler' ifadesini kullandı.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçimlerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah'ım. Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın” dedi.

Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Uzunkaya, kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Uzunkaya “Değerli dostlarım, 6 yıldır bu sayfayı takip eden dostlar bilirler ki, bugün olduğu gibi bundan önce de ayet ve hadis mealleriyle birlikte kendi özgün fikirlerimi buradan paylaşmaktayım. A'râf Suresinin 155. ayetinin mealini de içeren paylaşımımın gündelik siyasi polemiklere alet edilmek istendiğini üzüntüyle izlemekteyim. Bu tür gereksiz tartışmalara mahal vermemek adına tweetimi kaldırmış bulunmaktayım” açıklaması yaptı.

Uzunkaya'nın açıklamasına sosyal medyadan "iş bul, siyaset yapma" şeklinde yorumlarda bulunuldu.