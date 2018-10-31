İŞKUR kurası AKP binasında çekildi

AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından İŞKUR’a iş için başvuran yurttaşlardan işe alınmaları halinde İlçe Başkanlığı’na 200 TL bağışta bulunmaları istenirken, işe alım kurasının AKP ilçe başkanlığında çekildiği ortaya çıktı.

AKP, İŞKUR kurasıyla işe giren işçilerden bağış adı altında zorla para alırken, kuralar da AKP binasında çekildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AKP Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından İŞKUR’a iş için başvuran yurttaşlardan işe alınmaları halinde İlçe Başkanlığı’na 200 TL bağışta bulunmalarının istendiğini belirtirken, kuraların da AKP ilçe başkanlığında çekildiğini dile getirdi.

Antmen, AKP ilçe başkanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla işe giren vatandaşlara gönderilen SMS’i basın mensuplarıyla paylaştı.

“Bu iktidarla birlikte yolsuzluğun, yoksulluğun, kayırmacılığın zirvesine geldiğimizi biliyorduk ama vatandaştan iktidar partisi eliyle haraç toplanmaya başlandığına da şahit olduk. Vatandaşı kuru soğana muhtaç ettikleri yetmiyormuş gibi bir de soyup, soğana çevirmeye başladılar" diyen Antmen, "Bunlar vatandaşı haraca bağladıkları, kendi istediklerini işe aldıkları, iş-kurdan başvuruda bulunanların tamamının iletişim bilgilerini aldıkları yetmiyormuş gibi, İş-Kur’a başvuran ve çalışmaya başlayacakken, eşi CHP’li olduğu için bir kadının işe girişinin de iptal ettiler” ifadelerini kullandı.