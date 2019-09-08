İSKİ'ye ait araç 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gösterildi

Sayıştay raporlarına göre, İSKİ’ye ait bir aracın yılda 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. İSKİ’nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, araçların kullanımını denetleyecek bir takip sistemi olmadığını da belirtti.

Sayıştay, İSKİ'ye ait bir aracın, sadece 1 kilometre yol yaptığı halde bir yılda 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.

İSKİ'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, araçların kullanımını denetleyecek bir takip sistemi olmadığını, İSKİ kayıtlarında bulunmayan araçlara da yakıt temin edildiğini belirledi. En son geçen yıl yayımlanan 2017 yılı İSKİ denetim raporuna göre, Sayıştay, yıl boyunca binlerce kilometre yol kat eden araçların İSKİ'nin resmi işlerinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin denetim de yapamadı.

'YAKIT TUTARLARINDA HATA VAR'

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, İSKİ araçlarının bir yıl içinde yaptığı kilometrelerle harcadığı yakıtları tek tek inceleyen Sayıştay, birçok binek ve hafif ticari aracın her 100 km'de 20 ile 63 litre motorin tükettiğini tespit etti. Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerleri 100 kilometrede 4-5 litre olduğu halde 60 litreyi geçen aşırı akaryakıt tüketimin sebeplerinin araştırılması gerektiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Yakıt alımları doğru kabul edilse araç kilometre bilgilerinde, araç kilometre bilgileri doğru kabul edilse de yakıt alım tutarlarında bir hata olduğu açıktır. Bu ise aracın görev, kilometre, yakıt denetimlerini engellemektedir” denildi.

Raporda İSKİ'nin resmi ve kiralık araç listelerinde bulunmayan bazı araçlara, kurumun yakıt ihalesi kapsamında yakıt temin edildiğinin tespit edildiği de belirtildi. Ayrıca kendi araçlarıyla yetinmeyen İSKİ yönetiminin, mevzuata aykırı olarak bankadan lüks araç kiraladığı da bildirildi.

