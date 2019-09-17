'İSKİ'nin 18 milyonluk zararını sorumlular ödesin' kararı

Sayıştay, İSKİ’nin belediye şirketleri, spor kulüpleri, vakıf ve dernekler ile bazı kişilere uyguladığı indirimli su tarifesinin kamu zararına yol açtığına hükmederken, zararın sorumlulardan tahsiline karar verdi.

Sayıştay, İSKİ’nin belediye şirketleri, spor kulüpleri, vakıf ve dernekler ile bazı kişilere uyguladığı indirimli su tarifesinin kamu zararına yol açtığını hükme bağladı. Hesap yargılaması sonucu sadece 2017’de 18 milyon TL olarak tespit edilen zararın sorumlulardan tahsili kararlaştırıldı.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bağlı kurumların ve ilçe belediyelerinin sermayesinin çoğunluğuna sahip olduğu şirketlerin, özel hukuk tüzel kişiliği ve ticari işletme olmalarına karşın tüm hizmet binaları ve tesisleri, bazı spor kulüplerinin lokal ve tesislerine ait tüm hizmet binaları ve tesisleri, bazı dernek ve vakıflar ile il genelindeki tüm belediyelerin hizmet binaları ve tesislerinin indirimli su tarifesinden yararlandırılması ile ilgili denetim raporlarına yansıyan tespitler yargılama konusu oldu. Sayıştay 5’inci Dairesi’nin kararında, bu abonelere verilecek suyun konutlara uygulanan bedel ve tarife ile aynı olması gerektiği ifade edildi. İlgili kanunun, belediyelerin herhangi bir kişi veya kurum lehine indirimli veya ücretsiz tarife uygulayamayacaklarının da hüküm altına alındığı vurgulandı.

KİŞİLERE İNDİRİM

Buna karşın denetim raporlarına da yansıyan tespitlere karşın hatayı düzeltmek bir yana indirimli ve ücretsiz su verme uygulamalarının sürdürdüğü hatta bunun başka kişi ve kurumlar da eklenerek sürdürüldüğü tespit edildi.

Sayıştay, belediyenin bir yönetmelik yayımlayarak “spor kulüplerinin lokal ve tesisleri, dernek ve vakıf binaları, belediye iştirakleri” nin yanısıra “İBB’nin belirleyeceği kişiler” gibi haklarında hiçbir muafiyet hükmü olmayanların da indirimli su tarifesinden faydalanmasına devam edilmesinin düzenlendiği vurgulandı.

2017 ZARARI 18 MİLYON

Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporunda indirimli su tarifesinin yanı sıra bazı kurum ve kişilerden bağlantı, kazı ruhsat bedeli, proje inceleme ve onay ücreti alınmadığı, bunlardan ayrıca katılım payı tahsilatının da gerçekleştirilmediği yer aldı.

Raporda tüm bu uygulamalarla yol açılan kamu zararına da yer verildi. Buna göre, sadece 2017 yılında amatör spor tesislerinden 1 milyon 18 bin TL, kamu yararına çalışan derneklerden 3 milyon 172 bin TL, vergi muafiyeti olan çalışan vakıflardan 1 milyon 874 bin TL, aralarında özel şirketlerin de bulunduğu huzurevlerinden 580 bin TL, dernek ve vakıflar ile bunlara ait yurt, kurs gibi hizmet binalarından 1 milyon 495 bin TL, belediyeler ve iştiraklerinden 9 milyon 446 bin TL olmak üzere 17 milyon 587 bin TL’lik eksik tahsilat yapıldı.