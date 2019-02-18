İşkenceye maruz kalan çocuklara tehditle evrak imzalatıldı

Van Asayiş Şube Müdürlüğü'nde dipçikle vurulan, yumruklanan ve kafaları klozete sokularak işkenceye maruz kalan 3 çocuğa, okumalarına dahi izin verilmeden korkutularak evrak imzalatıldı.

Van’da gözaltına alındıkları sırada ve götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis işkencesine uğrayan 3 çocuktan 17 yaşındaki O.D. ile görüşen Avukat Naci Duman, psikolojik olarak kötü durumda olan çocuklara korkutularak evrak imzalatıldığı bilgisini paylaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, çocukların söz konusu evrakları okumasına izin verilmediğini aktaran Duman, işkenceye uğrayan müvekkiliyle önceki akşam yaptığı görüşmeyi, “16 Şubat gece saatlerinde polis tekrar Çocuk Şube’ye gidip çocuklarla görüşmüş ve çocuklara bir evrak imzalatmış. Çocuklar beyanında evrakları okumak istemişler ama 'Siz imzalayın, bunlar sizinle ilgili değil' denilerek, çocukların beyanına göre, onları biraz da korkutarak evraklar imzalatılmış. Tabi evrakların ne olduğu, içeriğinde neler olduğuna dair henüz bilgimiz yok" şeklinde anlattı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir mahallesinde 15 Şubat’ta gözaltına alınan 11 çocuktan 3'ü hem gözaltı sırasında hem de götürüldükleri Van Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kalmıştı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan 17 yaşındaki O.D., 16 yaşındaki Ş.Y., 14 yaşındaki Ö.S., kafalarına ayak ve silah dipçikleriyle vurulduğunu, yüzlerinin ve vücutlarının yumruklandığını anlatmıştı. 3 çocuk, ayrıca kafalarının klozete konularak darp edildiklerini belirtmişti. Hastaneden darp raporu alan çocuklar, yapılan işkenceyi 16 Şubat'ta kendileriyle görüşen Van Barosu, Çocuk Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu'na anlatmıştı.

CİZRESPOR'A SALDIRI

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor, ligin 22’nci haftasında çıktığı Serik Belediyespor maçının ardından saldırıya uğradı.

Cizrespor Külüp Başkanı Maruf Sefinç, “Futbolcu kafilemiz stada girdiği zaman Tarkan’ın hareketli parçası çalıyordu. Daha sonra değiştirip ‘Ölürüm Türkiyem’ parçasını çaldılar. Ayrıca biz 1-0 öne geçtiğimizde skor tabelası ekranını kaldırıp Türk bayrağını koymuşlardı. Maç biter bitmez. Serik Belediyespor’un Sinan Kalaycı ve Alican Tez adında 2 futbolcusu kaleci antrenörümüze yumruk attılar. İki futbolcumuz ve hocamız hastaneye kaldırıldı. Bunun açıklamasını bize yapmaları lazım. Bize neden saldırı yapılıyor. Daha önceki deplasman maçlarında da küfürler ediliyordu bize" dedi.