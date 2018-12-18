'İşini bilen' Turizm Bakanı: Otellerim için imar barışına başvurdum, niye kaçırayım?

Kendisi de aynı zamanda otel patronu olan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sahibi olduğu oteller için imar affından yararlandığını açıkladı. Yaptığı hesabı da paylaşan Ersoy, 'Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi otelleri için imar barışına başvurduğunu açıkladı. Ersoy, “Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı” dedi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Ersoy “Kendi otelleriniz için imar barışına başvurdunuz mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Otellerimde lojmanlarda vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir. Bizden tahsisli yüzde 50’den fazlası başvurdu. Çevremde başka sektörde olup da ‘bakanım yeni yatırım yerlerini ne zaman açıklıyorsun’ diyen çok var. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Adamın konkordato ilan etme sebebi acaba turizm mi?"

Ersoy, “Konumunuz şirketinizde yapacaklarınızı etkiliyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Otel grubum çok kurumsaldı zaten. Üç kolda işim var. Bir enerji grubum var. Enerjide de yapacaklarımı yapmıştım. Yatırımlarım bitmişti. Tur operatörü kısmı biraz etkileniyor olabilir. Olaya şöyle bakıyorum. Turizmi bir yere getirmeyi başarırsam, şirketlerim de değerleniyor. İlla onlara yeni bir şey katmak zorunda değilim. Bakanlığım tam tersi dezavantaj oluyor. ‘Ne derler’ diye yapılması gerekeni de yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Avantajı hiç yok, dezavantajı çok.”