Işıkçılar Cemaati Hürriyet'e yerleşiyor: Bir transfer daha...

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Soysal'ın Hürriyet'te yazmaya başlaması, Dijital Medya Direktörlüğüne ise Bülent Ayanoğlu'nun getirilmesinin ardından grup bünyesindeki Milliyet'in yazar kadrosunda bulunan Fuat Bol da Hürriyet'e geçti. Üç ismin ortak noktası da Işıkçılar Cemaati...

Işıkçılar Cemaati, Hürriyet gazetesindeki önemli kadrolara geçmeye devam ederken, şimdi de bir yazar transferi gerçekleşti.

Işıkçılar Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Mehmet Soysal'ın Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesi ve Hürriyet'te yazmaya başlamasının ardından Dijital Medya Direktörlüğüne ise yine aynı Cemaat'e yakın isimlerden Bülent Ayanoğlu getirilmişti.

Hürriyet'in Işıkçılardan son transferi ise Milliyet'in yazar kadrosunda bulunan Fuat Bol oldu.

FUAT BOL KİMDİR?

Fuat Bol, 1 Ocak 1955'te Rize İkizdere'de doğdu. Babasının adı Kasım, annesinin adı Fatma'dır. Gazeteci-Yazar; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi.

TZDK İstanbul bölge Müdürlüğü'nde Personel ve Sosyal İşler Şefi olarak çalıştı. Özel sektörü seçerek, Türkiye gazetesi ve TGRT televizyonunda üst düzey yöneticilik, köşe yazarlığı ve program sunuculuğu görevlerinde bulundu.

Türkiye gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi. Gazeteciler Cemiyeti üyesi oldu. Basın şeref kartı sahibi olup, iki kitabı yayınlandı. Orta düzeyde Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Bol, evli ve 2 çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili seçildi.