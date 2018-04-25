IŞİD'in Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala için mütalaa verildi. Savcı, Ebu Hanzala için verdiği mütalaada "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya hapis cezasına cezalandırılmasını istedi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan IŞİD'in Türkiye yöneticisi Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk için mütalaa veren savcı, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Bayancuk'un İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti Halis Bayancuk tutukluluk halinin devamına karar verdi.

