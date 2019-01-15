IŞİD'in Konya emiri emekli özel harekat polisi çıktı

Konya'da düzenlenen IŞİD operasyonunda örgütün 'Konya emiri'nin de aralarında olduğu üç şüpheli yakalandı. Tutuklanan zanlılardan emekli özel harekat polisinin, örgütün 'Konya emiri' olduğu ileri sürüldü.

Konya'da 2017 yılında IŞİD mensubu beş teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda, aralarında örgütün "Konya emiri"nin de bulunduğu üç şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre 12 Temmuz 2017'de merkez Meram ilçesinde beş IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından tutuklanarak hakkında dava açılan sanık Mehmet Akif Kök, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Kök'ün örgüt hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda aralarında IŞİD'in "Konya emiri"nin de olduğu öne sürülen üç şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen polis, şüphelilerden M.A, S.A. ve B.S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden B.S.'nin emekli özel harekat polisi olduğu ve örgütün "Konya emiri" olduğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kentte 12 Temmuz 2017'de eylem hazırlığında oldukları belirlenen IŞİD üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti. Merkez Meram ilçesindeki villada çıkan çatışmada beş IŞİD'li etkisiz hale getirilmiş, dört polis memuru hafif yaralanmıştı.

Operasyonun ardından aralarında Mehmet Akif Kök'ün de bulunduğu 10 sanık hakkında dava açılmış, 23 Kasım 2018'de sanıklardan dokuzu 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyetince 5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Mehmet Akif Kök'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için tahliyesine karar verilmişti.