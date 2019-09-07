IŞİD'in 'kadı'sı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan ve Rakka'da 'kadı' olarak infaz kararları aldığı öne sürülen şüpheli M.E.B. tutuklandı.
Şüphelinin üst aramasında bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.
M.E.B. hakkında farklı kod isimleri kullandığı, başkasına ait Suriye kimliği taşıdığı, geçmişte örgüt yapılanmasında Rakka'da görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ve örgüt içi infazlarda rol aldığı öne sürülüyor.
M.E.B., hakkındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan M.E.B. tutuklandı.