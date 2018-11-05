IŞİD'in finans ayağına 11 ilde operasyon: 24 gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para transferi gerçekleştiren IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

IŞİD'in para trafiğine yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terörün finansmanı kapsamında IŞİD'in finans faaliyetlerine yönelik yürütülmekte soruşturma ile ilgili olarak, Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 IŞİD üyesi şüphelisi gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şahıslarla birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 Türk lirası ve 124 bin 800 Suriye parası, 36 cep telefonu, 18 laptop, 10 hard disk ile birlikte bir çok dijital doküman ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir” denildi.