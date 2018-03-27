IŞİD'e destekle suçlanan şirkete ilişkin AKP'den çıt yok...

IŞİD'e mali ve maddi kaynak ve teknolojik destek sağladığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım uyguladığı Türk şirketi Meclis gündemine taşındı. Şirkete ilişkin şu ana kadar AKP cephesinden tek bir açıklama gelmedi.
ABD'nin IŞİD'e destekle suçladığı Türk şirketine ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı.
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
"ABD Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketinin IŞİD’e mali ve maddi kaynak ve teknolojik destek sağladığı bildirilmektedir. ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’de faaliyet yürüten Yunus Emre Sakarya adlı iş insanının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD’e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı alınmıştır" diyen Toğrul, ABD'nin yaptırım uyguladığı firmaya ilişkin AKP'nin bir adım atıp atmadığını sordu.
IŞİD’e silah ve mühimmat tedariğini araştırdığı belirtilen Conflict Armament Research (CAR) Silahlanma ve Çatışmaları Araştırma biriminin hazırladığı raporlarda Türkiye’nin adının sıkça geçtiğini belirten Toğrul, "CAR, silah ve patlayıcı madde üretimi için IŞİD’in kullandığı bileşen ya da mühimmatın üretim zincirinde yer alan 20 ülke ve 51 şirketi tespit etmiştir. Bu 51 şirketin yer aldığı listede 13 Türk şirketi de bulunmaktadır. Yine CAR önemli bir noktanın altını çiziyor: ”IŞİD’in silah ve patlayıcı üretiminde kullandığı bileşenlerin tedarik zincirinin en çok tıkandığı halkası olarak 13 firma ile Türkiye’dir. Bu bileşenler, İŞİD’in, Irak ve Suriye’den elde etmeden önce Türkiye’de üretilen veya satılan kimyasal hammaddeler (prekursörler), konteynırlar; ateşleyici fitiller, kablolar ve tellerdir" ifadelerini kullandı.
Toğrul'un Yıldırım'ın yanıtlamasını istediği sorular ise şöyle:
- Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketi nerededir? 2015 yıllında kurulduğu söylenen şirket halen faaliyetlerine devam etmekte midir?
- Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu Profesyoneller şirketi hangi ürünleri satmaktadır? Satmış olduğu tüm ürünleri yurt içine mi yoksa yurt dışına mı satmaktadır? Yurt dışına satmış olduğu ürünleri hangi ülkelere satmaktadır?
- Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu şirketle ilgili hükümetinizin şu ana kadar herhangi bir hukuki girişimi ve yaptırımı olmuş mudur? Olmuş ise bu yaptırımlar nelerdir? Olmamış ise nedeni nedir?
- Yunus Emre Sakarya ile Türkiye’de faaliyet gösteren IŞİD üyelerinin bir bağı var mıdır? Yunus Emre Sakarya, IŞİD kapsamında yapılan gözaltılar da hiç gözaltına alınmış mıdır?
- Türkiye’de, Hükümetinizin IŞİD terör örgütüne malzeme tedarik ettiğini düşündüğü kaç şirket ve kuruluş bulunmaktadır? Söz konusu şirket ve kuruluşlar hakkında 2015 yıllından günümüze ne gibi işlemler yapılmıştır?
- Avrupa Birliği AB) tarafından yetkilendirilen ve bağımsız bir organizasyon olan Conflict Armament Research (CAR) Silahlanma ve Çatışmaları Araştırma biriminin raporunda yer alan on üç Türk şirketlerinin isimleri nelerdir? On üç Türk şirketinin kaçı halen faaliyetlerine devam etmektedir? On üç şirketten kaçı hakkında bir işlem yapılmıştır?
- IŞİD’in bomba yapımında kullandığı kimyasal maddelerin ve silahların peşine düşen CAR, Türk Hükümeti ve bahsi geçen şirketlerle temasa geçiyor ama bilgi alamıyor. Hükümetinizin bilgi vermemesinin nedeni nedir?