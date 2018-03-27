IŞİD'e destekle suçlanan şirkete ilişkin AKP'den çıt yok...

IŞİD'e mali ve maddi kaynak ve teknolojik destek sağladığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım uyguladığı Türk şirketi Meclis gündemine taşındı. Şirkete ilişkin şu ana kadar AKP cephesinden tek bir açıklama gelmedi.

ABD'nin IŞİD'e destekle suçladığı Türk şirketine ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

"ABD Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Sakarya’nın sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketinin IŞİD’e mali ve maddi kaynak ve teknolojik destek sağladığı bildirilmektedir. ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’de faaliyet yürüten Yunus Emre Sakarya adlı iş insanının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD’e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı alınmıştır" diyen Toğrul, ABD'nin yaptırım uyguladığı firmaya ilişkin AKP'nin bir adım atıp atmadığını sordu.

IŞİD’e silah ve mühimmat tedariğini araştırdığı belirtilen Conflict Armament Research (CAR) Silahlanma ve Çatışmaları Araştırma biriminin hazırladığı raporlarda Türkiye’nin adının sıkça geçtiğini belirten Toğrul, "CAR, silah ve patlayıcı madde üretimi için IŞİD’in kullandığı bileşen ya da mühimmatın üretim zincirinde yer alan 20 ülke ve 51 şirketi tespit etmiştir. Bu 51 şirketin yer aldığı listede 13 Türk şirketi de bulunmaktadır. Yine CAR önemli bir noktanın altını çiziyor: ”IŞİD’in silah ve patlayıcı üretiminde kullandığı bileşenlerin tedarik zincirinin en çok tıkandığı halkası olarak 13 firma ile Türkiye’dir. Bu bileşenler, İŞİD’in, Irak ve Suriye’den elde etmeden önce Türkiye’de üretilen veya satılan kimyasal hammaddeler (prekursörler), konteynırlar; ateşleyici fitiller, kablolar ve tellerdir" ifadelerini kullandı.

Toğrul'un Yıldırım'ın yanıtlamasını istediği sorular ise şöyle: