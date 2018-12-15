IŞİD üyesi Ayşenur İnci teslim oldu

Arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve bir buçuk milyon lira ödülle aranan IŞİD üyesi Ayşenur İnci, Habur kara hudut kapısında teslim oldu.

IŞİD içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci, Habur sınır kapısında teslim oldu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, teslim olan İnci'yle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur."