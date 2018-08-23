IŞİD lideri Bağdadi'nin ses kaydında rahip Brunson mesajı

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı, internete yüklendi. Kayıtta Türkiye'de ev hapsinden tutulan rahip Brunson'a ilişkin bir bölüm de yer aldı.

IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı yayınlandı.

Dün gece IŞİD'in medya kolu El Furkan'ın yayınlandığı ses kaydında Bağdadi olduğu iddia edilen kişi, ABD'nin tarihinin en zayıf ve istikrarsız döneminden geçtiğini belirtirken ve Ankara ile Washington arasındaki rahip Andrew Brunson krizi gibi güncel gelişmelere değiniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ses kaydında, Türkiye'nin baskılara rağmen rahip Brunson'u serbest bırakmamasının ABD'nin zayıflığının göstergesi olduğu savunuluyor.

Bağdadi olduğu iddia edilen kişi 55 dakikalık mesajında IŞİD'in Suriye ve Irak'ta silahlı mücadelede yenilgiler aldığını belirtiyor ve bunu "Allah tarafından açlık ve korkuyla sınanıyoruz" diyerek açıklıyor.