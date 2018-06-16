İşe girmek için AKP’nin Dersim mitingine katılım zorunluluğu

Dersim’de faaliyete başlayacak olan çağrı merkezinde çalışmak için başvuran kişilere mesaj gönderilerek, mülakat için AKP mitinginin yapılacağı alanda kurulan standa gelmeleri istendi. Firma, başvuru formlarını miting alanında dağıttı.

Dersim’de kayyum desteği ile açılacak olan The Universal Çağrı Merkezi’nde çalışmak için başvuran yurttaşlara, Başbakan Binali Yıldırım’ın Dersim’de yaptığı mitinge katılması için SMS gönderildi.

FİRMA, BAŞVURU FORMLARINI MİTİNG ALANINDA DAĞITTI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre çağrı merkezine iş için başvuranlara dün gönderilen mesajda, “The Universal Çağrı Merkezi'ne yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiştir. Mülakata hak kazandınız. Bunun öncesinde Yarın saat 4’de Başbakanımızın katılımı ile Tunceli’de Seyit Rıza Parkı’nda buluşuyoruz. Standımıza uğramanız ve isim bildirmeniz önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.

Dersim Belediyesine atanan kayyum ise Başbakan Yıldırım’ın fotoğrafının basılı olduğu dev posteri belediye binasına astı.