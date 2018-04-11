'İşe dönüş KHK'si geliyor' iddiası

AKP'nin binlerce kişiyi haklarında en ufak bir delil bile olmadan ihraç ettiği haberleri artarken, işe dönüş için bir KHK hazırlığı yapıldığı ileri sürüldü.

"FETÖ" operasyonu iddiasıyla birçok kamu emekçisini ihraç edilirken, Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan katliam ihraç tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar'ın onlarca akademisyeni "FETÖ"cü diye AKP'ye ihbar ettiği ve bu sayede hiçbir delil olmadan ihraçlar yaşandığı ortaya çıkarken, gelen tepkilerin ardından AKP'nin kendini aklama adına yeni bir KHK hazırlığına giriştiği ileri sürüldü.

Habertürk'ten Sevilay Yılman, "Tabii kesinleşmiş bir şey olmadığı için temkinli olmak durumundayım, ama güvenilir kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre yeni bir KHK’yla ilgili çalışma var" derken, "Yani FETÖ iltisaklı/irtibatlı olduğu iddiasıyla işini kaybeden ama sonrasında başvurduğu adli makamlardan takipsizlik alan veya yargılamasının neticesinde beraat edenlerin yeniden işe döndürülmesiyle ilgili bir çalışma Şimdiden söyleyeyim... Bu çalışmayla ilgili çok fazla bir ayrıntı yok bendenizde. Bana aktarılan bilgiye göre KHK ile işinden olmuş, ihraç edilmiş ancak takipsizlik ya da beraat kararı almış devlet memurlarının sorununun çözümü için yetkili makamlar uyarılmış ve bu sorunun ivedilikle çözümü için çaba sarf edilmesi istenmiş" ifadelerini kullandı.