İşçiye harçlık verip elini öptüren Bakan eşi: Gülmek, güldürmek niyetiyle...

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un elini öptürdüğü işçiye 100 dolar verdiği kareyi paylaşması büyük tepki çekmiş, tepkiler sonrası Ersoy kareyi kaldırmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Ersoy, "Fotoğraftaki o kızımız bizimle tam 4 yıldır çalışıyor. Biz onu bir çalışan gibi değil, ailemizin bir parçası olarak gördük hep ve o da aynı şekilde bizi ailesi olarak kabul etti" derken, "O gün şarkıcı Alişan’ın yeğenlerine bayram harçlığı dağıttığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü ve insanlar da o görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaparak Alişan’ın bu görüntülerine gönderme yapıyordu. Ben de işte o espriye katkı sunmak niyetiyle böyle bir karenin çekilmesine onay verdim. Dolar olmasının nedeni de kızımızın ısrarından oldu. Çünkü kendisi yabancı uyruklu…" ifadesini kullandı.

Ersoy, kendisini aklamaya çalıştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fotoğraf çekilmeden gülüşmeler eşliğinde Türk Lirası çıkarttım… Kabul etmedi ve “Abla bana harçlık vereceksen Alişan gibi dolar ver! Ben dolar isterim” dedi. Gülüştük epeyce. Sonra yeğenim fotoğrafımızı çekti ve ben de işte seri halde yayımladığım fotoğrafların arasında kullandım.

Ancak işte tamamen halis niyetle… Gülmek, güldürmek, insanları gülümsetmek niyetiyle yaptığım o paylaşım birkaç saat içerisinde kabus gibi çöktü üzerime.

Girip sildim hemen o kareyi ama tabii iş işten geçmişti.

Çünkü fotoğrafın altında yaptığım; “Arada elimi öpen sevgili yardımcıma dolar verdiğimi görüp kızmayın! Kendi bilmiyor ama maaşından keseceğim… Alişan bugün tüm el öpenlere dolar dağıtıyor diye başımı yedi. O yüzden espri konusu yaptık, ciddiye almayın!” yorumumu göstermeden sadece fotoğrafın fotosunu çekip paylaşanlar amacına ulaşmıştı ve benim de bununla başa çıkmam mümkün değildi artık!”