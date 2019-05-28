İşçilerin eylemi sürerken veriler açıklandı: En büyük sanayi kuruluşu Tüpraş...

İşçilerin hakları için uzun süredir eylemde olduğu Tüpraş, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşçilerin emeği üzerinden kâr rekorları kırmaya devam eden şirket, toplu sözleşme görüşmelerinde emekçilerin taleplerine kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.

İŞÇİLER HAKLARI İÇİN EYLEMDE

12 Eylül 2005 yılında AKP tarafından özelleştirilen Tüpraş, yıllık karının altında bir fiyata Koç grubuna hediye edilmişti.

Her yıl kâr rekorları kıran Tüpraş, Koç Grubu'nun servetine servet katarken, işçiler ise en temel haklarının bile verilmemesi nedeniyle uzun süredir uyarı eylemleri yapıyor.

Petrol İş Sendikası ile Koç Holding'e ait Tüpraş arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, işçiler uzun süredir uyarı eylemleri yapıyor.

Koç Holding bahşiş verircesine, iki yılı kapsayan ücret artışında bir maaşı altı ay içinde bölerek dağıtmak dışında hiçbir artış yapmayacağını, altı ayda bir enflasyon güncellemesi yapabileceğini söyledi. Petrol-İş sendikası, bu tutumu işçiye rüşvet vermek olarak gördüklerini söyleyerek art niyetli ve kabul edilemez olduğunu belirtti. TÜPRAŞ patronunun Yüksek Hakem Kurulundan medet umduğunu ifade eden Petrol-İş yöneticileri bunun kendilerini yıldıramayacağını vurguladı.