İşçileri 'kadro verdik' diye azarlayan Erdoğan'ın sözlerini Bakan Turhan yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'taki mitinginde KİT'lere kadro talebinde bulunan yurttaşlara, 'KİT falan hepsinin kadrosunu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik' yanıtını vermişti. Bakan Cahit Turhan, Erdoğan'ın bu sözlerini yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas mitinginde “KİT’lere kadro verdik” diye azarladığı taşeron işçilerin kadro alamadığı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Cahit Turhan, Devlet Demiryollarında çalışan 2 bin 797 işçinin hiçbirine kadro verilmediğini bildirdi.

Turhan, “2018 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüz bünyesinde taşeron kadrolarda 2.797 personel çalışmakla birlikte daimi kadroya alınan herhangi bir taşeron personel bulunmamaktadır” dedi.

Bakan Turhan, “Teşebbüsümüzde memur, sözleşmeli, daimi ve geçici işçi kadrolarında toplam 14.102 personel çalışmaktadır. Hali hazırda görev yapan makinist unvanlı personel, memur ve daimi işçi statüsünde görev yapmaktadır. Daimi işçi statüsünde görev yapan makinist unvanlı personelin memur kadrolarına geçişi hususunda yürürlükte mevcut mevzuatlarda düzenleme bulunmamaktadır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “Taşeron işçilerin kadroya geçirilebilmesi hakkında 30 Haziran 2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11991sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 11.10.2017 tarih ve 2017/10925sayılı Kararnamenin eki karar ile kabul edilen Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programına ek madde eklenmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüze verilecek açıktan atama kadrosu çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması takip edilmektedir.”