İşçilere mezar olan havalimanında Erdoğan seçim şovu yapacak

29 Ekim 2018’de açılacak İstanbul’daki yeni havalimanına ilk uçak 21 Haziran Perşembe günü inecek. Uçağın içinden Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın çıkacağı belirtildi.

29 Ekim 2018’de açılacak İstanbul’daki yeni havalimanına ilk uçak 21 Haziran Perşembe günü inecek.

Yeni havalimanına inen ilk uçağın içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olacak. Erdoğan ve beraberindeki heyetin hangi uçak ile saat kaçta iniş yapacağı ise henüz açıklanmadı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yeni havalimanında hazırlıkların başladığını dile getiren yetkililer, “Tüm hazırlıklar buna göre yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, "Erdoğan ve Yıldırım’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve bazı bakanların da yeni havalimanına inecek ilk uçakta olması bekleniyor. Bu konuda henüz net bir bilgi verilmedi. Ama hazırlıklarımızı yapıyoruz” dediler.

3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Bu arada yeni havalimanının yüzde 90.5’i de tamamlandı.

ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNE YETİŞMEMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, yeni havalimanının, Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat 2018'de hizmete açılacağını bildirmişti. Ancak tüm yoğun çalışmalara rağmen havalimanı yetişmemişti.