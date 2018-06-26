Irkçı pano için kaldırma kararı

Doç. Dr. Yusuf Sarfati'nin seçim günü çekip sosyal medyada paylaştığı ırkçı pano büyük tepki çekti. Panonun kaldırıldığı öğrenildi.

Illinois Eyalet Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Yusuf Sarfati, seçim günü İstanbul'da müşahitlik yapmakta olduğu okulun panosuna asılmış, ırkçı yazılarla karşılaştı.

'NASIL BİR CEHALET, NASIL BİR KİN'

Odatv'nin haberine göre Yahudi bir yurttaş olan ve okulda müşahitlik yapan Sarfati'nin paylaştığı görsele vatandaşlardan tepki yağdı.

Sarfati, panodaki ırkçı yazıları Twitter hesabından şu notla paylaştı:

"İstanbul'da müşahitlik yaptığım okulun girişindeki panodan. Nasıl bir cehalet, nasıl bir kin?"

OKULDA IRKÇI PANO

Panoda yazanlar ise şöyle:

"Yürü kardeşim, ayaklarına Kudüs gelsin.

Yahudi; hain, arkadan vuran demektir.

Yahudi; sözünde durmaz adam demektir.

Yahudi; korkaktır, o ancak mazlum insan öldürmeyi bilir!"

Sarfati, bugün yaptığı açıklamada ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatıyla okuldaki panonun kaldırıldığı bilgisini verdi.