Irkçı pankartı haber yapan gazeteci ifade verdi

Sinop'ta plaja asılan Suriyelileri hedef alan pankartı haberleştiren gazeteci Mete Çağdaş, Emniyet'te ifade verdi. Kendisine bu haberi neden yaptığının sorulduğunu belirten Çağdaş 'Demek ki Türkiye’de nasıl başlık atılacağını ve haber yapılacağını savcılığa soracağız' dedi.

Sinop’ta plaja asılan ve Suriyelileri hedef alan, “Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez” pankartını haberleştiren Halksesi internet sitesinin sahibi Mete Çağdaş, söz konusu haber yüzünden bilgi alma amaçlı ifadeye çağrıldı.

Odatv’ye konuşan Mete Çağdaş, ifadesini alan emniyet mensuplarının kendisine “bu haberi neden ve nasıl yaptın” sorusunu yönelttiğini belirtti.

'DEMEK Kİ HABER YAPARKEN SAVCILIĞA SORACAĞIZ'

Emniyetteki ifadesi sırasında kendisine yöneltilen “bu haberi neden ve nasıl yaptın” sorusuna çok şaşırdığını söyleyen Mete Çağdaş, “1983 yılından beri gazetecilik yapıyorum başıma böyle bir şey gelmedi. Demek ki Türkiye’de nasıl başlık atılacağını ve haber yapılacağını savcılığa soracağız” şeklinde konuştu.

İşte Mete Çağdaş’ın emniyette verdiği ifade:

NE OLMUŞTU?

Sinop Kaleyazısı’nda bulunan Limaniçi plajının girişinde, Suriyelileri hedef alarak, “vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez” ve “Türk ırkı varolsun” ifadelerinin yer aldığı pankart asılmıştı. Pankartta, ifadenin Arapçasına da yer verilmişti. Pankart tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

