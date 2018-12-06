İrem Kütük’ün ölümünde tek suçlu sürücü mü?

ODTÜ’de 26 Kasım tarihinde bir kamyonun arka kasa kapağının çarpması sonucu Psikoloji öğrencisi İrem Kütük’ün yaşamını yitirmesinin ardından tutuklanan kamyon sürücüsünün aslında üniversitede hizmetli kadrosunda yer aldığı, personel yetersizliği gerekçesiyle kamyon sürücülüğü yaptırıldığı ortaya çıktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 26 Kasım 2018 tarihinde üniversiteye ait bir kamyonun arka kasa kapağının çarpması sonucu İrem Kütük adlı öğrencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

İsminin yayımlanmasını istemeyen bir ODTÜ çalışanı soL'a yaptığı açıklamada, olaydan sonra tutuklanan kamyon sürücüsü Tahir Kepenek’in aslında üniversitede hizmetli kadrosunda olduğunu ancak Kepenek'e personel yetersizliği nedeniyle deneyimi olmamasına karşın sürücülük yaptırıldığını belirtti.

Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün yaşamını yitirmesinin tüm sorumluluğunun Tahir Kepenek’in üzerine yüklenmek istendiğini söyleyen ODTÜ çalışanı olayla ilgili rektörlük açıklamasında söz konusu aracın 24 Ağustos 2012 tarihinde modifiye edildiği ve son olarak 4 Temmuz 2018 tarihinde yetkili kuruluş tarafından yapılan periyodik muayeneden geçtiği bilgisine yer verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“1- Söz konusu aracın 04.07.2018 yılında yetkili kuruluş tarafından periyodik muayeneden geçtiği belirtilmektedir. Araç muayeneye gitmeden önce kazaya sebep olan arka kapağı Taşıt İşletme Müdürlüğü tarafından orijinali ile değiştirilmiş veya üstünde bir takım değişiklik yapılarak muayeneden geçecek şekilde tamirat yapılıp muayeneden geçtikten sonra, kazaya sebep olan arka kapak yeniden araca monte edilmiş ve muayeneye gitmeden önceki haline çevrilmiştir. Muayeneyi yapan ilgili kuruluştan bilgi belge görüntü istenerek bu tespit edilebilir.”

LİYAKAT SAHİBİ OLMAYAN MÜDÜR VEKİLİ

"2- ODTÜ Taşıt İşletme Müdürlüğü ODTÜ’ye ait bütün araçlardan sorumludur. Ekim 2017 tarihinde Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında en son olarak satın alma biriminde çalışan bir gün dahi yöneticilik yapmamış liyakat sahibi olmayan Taşıt İşletme Müdürlüğü gibi çalışan sayısı, sorumlulukları fazla bir birime hiçbir tecrübesi olmayan N.K. Müdür V. olarak yönetim tarafından tepeden inme bir şekilde görevlendirilmiştir. Taşıt İşletme Müdür V. olarak görevlendirilen N.K. göreve başlar başlamaz kendi yandaşı şoförlerin hepsini masa başı işlerde görevlendirmiş şoförlük yaptırmamış (yaklaşık 9-10 kişi) bu nedenle şoför ihtiyacı olan diğer birimlere şoför eksikliği var diye şoför verilmemiştir. Bu şoförlük yapmayan masa başı görevlendirilen şoförler ile ilgili ve 45-50 yaşındaki 41 kişi yolcu taşıma ruhsatlı otobüslerle kanuna aykırı şekilde 70-80 kişilik öğrenci taşıtılması hakkında, diğer personel hem CİMER üzerinden hem de evrak müdürlüğünden onlarca dilekçe vermiş fakat bu şikayetler ne Taşıt İşletme Müdürlüğü ne de ODTÜ yönetimi tarafından dikkate alınmamış, yok hükmünde görülmüştür.”

‘HİZMETLİ KADROSUNDAKİ KEPENEK’E ŞOFÖRLÜK YAPTIRILDI’

Bu dilekçeleri veren kişilere baskı ve mobbing uygulandığını savunan sözkonusu kaynak “26 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen ve öğrenci İrem Kütük’ün ölümüne sebep olan acı elim kazada araç sürücüsü olan Tahir Kepenek’in kadrosu hizmetlidir. Şoför yokluğu bahane edilerek idarenin isteği üzerine mecburiyetten şoförlük yapmaktadır” dedi.

‘MÜDÜR VEKİLİNİN VE ODTÜ YÖNETİMİNİN KUSURU ARAŞTIRILMALI’

Tahir Kepenek’in şoförlük mesleğini yapan ve deneyime sahip olan birisi olmadığını belirten ODTÜ çalışanı “Bu olayda şoför kadrosunda şoförlük mesleğini yapan, deneyimli olan yaklaşık 9-10 şoföre masa başı görev vererek şoförlük yaptırmayan, diğer birimlere bu kişileri masa başında görevlendirdiği için meydana gelen personel eksikliği nedeniyle şoför görevlendirmeyen Taşıt İşletme Müdür V. N.K.'nin ve bu konuyla ilgili onlarca şikayet dilekçesi olmasına rağmen değerlendirmeye almayan ODTÜ yönetiminin de olayla ilgili kusurları araştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ODTÜ’nün İrem Kütük’ün ölümünün ardından yine şikayet konusu olan 45-50 yaşındaki otobüslerle ayakta 70-80 kişilik öğrenci taşıtılması uygulamasına son verdiğine işaret eden kaynak, ayrıca Taşıt İşletme Müdürlüğünde aynı şekilde arka kapağı değiştirilerek tehlikeli halde yapılan bir adet daha kamyon olduğunu, bu kamyonun da kazadan sonra alelacele orijinal haline döndürüldüğünü bildirdi.

