İran Dışişleri Bakanı: Esad’la görüşmemin raporunu Erdoğan’a sunacağım

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesinin ardından bugün Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Zarif, Beşar Esad’la dün yaptığı görüşmenin raporunu Erdoğan’a sunacağını söyledi. Çavuşoğlu da İran ile ticarette Avrupa ülkelerinin kurmaya çalıştığı INSTEX gibi bir mekanizmayı kurmayı değerlendirdiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zarif "Suriye'de Esad ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" dedi.

Basın toplantısında ABD'nin İran'a yaptırımları konusundaki değerlendirmesi sorulan Mevlüt Çavuşoğlu ise "ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz Suriye'de başlangıçta özellikle sahada birçok konuda İran ile aynı fikirde değildik" diyen Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi bir çözüm için İran ve Rusya ile işbirliği yapma kararı aldıklarını hatırlatarak Astana süreci ve Soçi süreci ile bunun faydasının görüldüğünü söyledi.

İRAN'LA TİCARETTE INSTEX BENZERİ MEKANİZMA

İran ile ticaret hacminde 2018 yılında bir düşüş yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu tekrar tersine çevirmemiz lazım. Ticaretimizi artırmamız gerekir” dedi.

İran ile 30 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için birlikte çalışılacak konular olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bunun için var olan mekanizmaların yanında, kardeşim Cevad Zarif'in de söylediği gibi INSTEX gibi yeni mekanizmaları nasıl kurabiliriz bunları değerlendirdik” dedi.

ZARİF: SURİYE'DE ANAYASA KOMİSYONU İÇİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN KONULAR VAR

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bölge ülkelerinin birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmasını istediklerini belirterek, ülkelerin iç işlerine veya uluslararası ilişkilerine müdahale etmediklerini ancak dileklerini ilettiklerini söyledi.

Suriye'de oluşturulması planlanan Anayasa Komisyonu için Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile diyaloglarının devam ettiğini belirten Zarif, Suriye hükümetinin de BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bu konuyu ayrıntılı bir biçimde konuştuğunu belirtti.

Anayasa Komisyonu’nun kimlerden oluşacağı ve komisyonda hangi usul ve esasların hakim olacağı konularının çözülmesi gerektiğini söyleyen Zarif, Astana sürecinin bir sonraki oturumunun da gelecek günlerde Nur Sultan'da yapılacağını belirterek, sürecin bir adım daha ileri götürülmesini umduklarını söyledi.

