Irak sınırında çatışma: Dört asker yaşamını yitirdi, altı asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dört askerin yaşamını yitirdiğini, altı askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında iki askerin yaşamını yitirdiğini, yedi askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristler hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."