İptal edildiği duyurulan termik santralin yapımı devam ediyor

AKP'li vekilin iptal edildiğini öne sürdüğü Çerkezköy Termik Santrali projesinin yapımına devam edildiği ortaya çıktı.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in teknik nedenlerden dolayı vazgeçildiğini duyurduğu Çerkezköy Termik Santrali inşaatının devam ettiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre 2017 yılının şubat ayında Tekirdağ’da tarım arazilerini de kapsayan bir alanda kömürlü termik santral kurulması için ‘acil kamulaştırma‘ kararı çıkarılmıştı.

Greenpeace ve bölge halkının başlattığı hukuki mücadele sonucunda projede yer değişikliğine gidilmiş, ancak bu kez de santral projesi binlerce meşe ağacının bulunduğu ormanlık alana taşınmıştı.

Projeye karşı bir kez daha dava açılmış, dava Danıştay’da devam ederken AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 13 Aralık 2018 günü sosyal medyadan projeden vazgeçildiğini açıklamıştı.

Bakanlık: Proje geliştirme süreçleri devam etmektedir

Bunun üzerine Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Silivri Çevre Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptı. Başvuruya gelen yanıtta “Projenin ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci devam etmektedir” dendi.

Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) yapılan bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtta da proje geliştirme sürecinin devam ettiği ve konunun bakanlığın takdirinde olduğu bilgisi paylaşıldı.