İnternet üzerinden yayın artık RTÜK denetiminde: 100 bin lira verirsen yayın yapabilirsin ama...

İnternet üzerinden yayın yapan platformlar artık RTÜK denetimine konu olacak. İlgili düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnternetten yayın için 100 bin liralık lisans ücreti belirtilirken, lisans iptali ve sansür RTÜK kontrolünde olacak.

soL - Haber Merkezi