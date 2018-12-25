İnternet soygununda yeni adım: Mobil interneti bilgisayara bağlamak artık paralı olacak

Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor.

Mobil internet paketini “hotspot” yoluyla başka cihazlarla paylaşanlardan ek ücret alınacak. Bundan sonra mobil internetini paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak.

Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sözkonusu mesajda, “15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kuremsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır” denildi.