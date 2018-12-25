İNTERAKTİF | İnce Memed çocuk istismarcılarını affetmedi: İblis avcısı

Deniz Ozan Çoşkun, Yaşar Kemal'in ölümsüz eserinin anısına yazdı ve çizdi: İnce Memed İblis Avcısı...

soL, 2018'in son interaktif "haberini" çok çarpıcı bir konuya ayırdı.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en çok konuştuğu konulardan birisi çocuk istismarları olmuştu. Bu vakaların önemli bir kısmının dinsel eğitim verilen çeşitli cemaat ve tarikatlara bağlı yerlerde gerçekleşmesiyse dinci ideolojinin ve buradaki denetimsiz yapıların çocuklar için nasıl da büyük bir tehlike barındırdığını gözler önüne seriyor.

Deniz Ozan Çoşkun, Yaşar Kemal'in ölümsüz eserinden yola çıkarak bu büyük sorunu "İnce Memed" usulü çözdü... İşte bir çocuk istismarcısının İnce Memed'le imtihanı: İblis Avcısı...

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