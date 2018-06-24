İnsan Hakları Derneği'nden seçim ihlalleri raporu

İnsan Hakları Derneği, seçimlerde yaşanan ihlallere dair ara rapor yayımladı.

İnsan Hakları Derneği'nin seçim ihlalleri hakkındaki raporu şu şekilde:

"24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim günü yaşanan ihlaller

İHD seçim gözlemcilerinin Genel Merkezimize ulaştırdığı bilgilere göre saat 14.30 itibari ile seçim günü yaşanan ihlaller ve aldığımız tedbirler şunlardır.

1.Öncelikle Erzurum ve Ağrı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üzerinde İçişleri Bakanlığı ibaresi bulunan “Seçim Görevlisi Tam Erişim” bilgisini içeren yaka kartlarının sivil ve resmi polisler ile sivil vatandaşlar tarafından taşındığı görülmüştür. Bu durumun seçimleri manipüle etmeye dönük girişim olma ihtimali yüksek olduğundan konu YSK’ya intikal ettirilerek acil tedbir alması istenmiştir.

2.Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde AKP Şanlıurfa milletvekili ve adayı İbrahim Halil Yıldız’ın silahlı korumaları eşliğinde Suruç Atatürk ve Cumhuriyet ilkokulları ile GAP Anadolu Lisesine giderek oradaki seçmenleri tehdit ettiği, bazı sandıklarda seçmenlerin cep telefonlarına el koyduğu, HDP’li sandık üyelerini darp ettiği ve blok oy kullandırttığı yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır, gözlemcilerimiz de bu iddiaların yaygın olduğunu gözlemlemiştir.

Suruç İlçesi İmam Hatip Lisesi’nde AKP’li vekilin silahlı korumalarının sebep olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi gelmiştir.

Suruç ilçesi Süleyman Şah ilköğretim okulu 1068 sayılı sandıkta aynı anda çok sayıda kişinin oy kullandığı bilgisi gelmiştir.

Suruç İlçesi Hürriyet ilköğretim okulu 1111, 1112 ve 1109 nolu sandıklarda blok oy kullanıldığı, bu okula sabah saatlerinde İbrahim Halil Yıldız ve 200’e yakın silahlı koruması ve polisin içeri girip herkesi dışarıya çıkardığı bilgisi gelmiştir.

Ayrıca Suruç’ta çok sayıda oy pusulasının yer aldığı çuvalların ele geçirildiği öğrenilmiştir.

Suruç’ta Vali Ziya Çöker Ortaokulunda 1117 Nolu sandıkta oy pusulası ve zarflarının bittiği söylenerek seçmenlerin geri gönderildiği bilgisi gelmiştir.

Suruç Bilge İlköğretim Okulu bahçesindeki araçlarda çok sayıda oy pusulası ele geçirilmiştir.

Suruç ilçesinde bugün yaşanan olaylar bu ilçede adil ve dürüst seçim ilkesinin ayaklar altına alındığı, seçmen iradesine müdahale edildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, YSK’nın bu ilçedeki seçimleri iptal ederek bir başka zamanda yapılmasını sağlaması ve bu arada geçen sürede olayları gerçekleştiren ve sebep olanlar hakkında adli ve idari soruşturma yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. İHD bu ihlal iddialarıyla ilgili YSK’ya başvuruda bulunmuştur.

3.Merkez Haliliye ilçesi Ululan İmam Hatip Ortaokulunda CHP’li sandık görevlileri darp edilerek okul dışına çıkarılmıştır.

Şanlıurfa ili Karaköprü Geçit ilkokulunda 1196 nolu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı tespit edilmiştir. Aynı ilçenin 2242 nolu sandıkta müşahitlerin tehdit edildiği ve sandıklara yaklaştırılmadığı bilgisi gelmiştir.

4.Diyarbakır ili Bağlar İlçesi Mesut Yılmaz ilköğretim okulunda elinde boş zarflarla gezen bir şahıs sandık görevlileri tarafından yakalanarak polislere teslim edilmiştir. Aynı ilçede Akkoyunlar ilköğretim okulunda çok sayıda mühürsüz oy pusulası yakalanmıştır. Benzer şekilde, Yunus Emre ilköğretim okulunda AKP’li görevliler dışında sandık görevlilerinin okula alınmadığı, itirazlardan sonra diğer partilerin görevlilerinin alındığı bilgisi edinilmiştir.

Diyarbakır İli Bismil ilçesi Göksu Köyü ilköğretim okulunda engelli Fatma Koçer isimli 80 yaşındaki kadın yakınları tarafından taşınarak oy kullandırtıldı.

Diyarbakır İli Eğil ilçesi Yukarıhandan köyünde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle oy kullanma işlemine ara verilmiştir.

Diyarbakır ili Çınar ilçesi Çataltarla köyünde korucuların halka oy kullandırtmadığı belirtilmiştir.

Diyarbakır ili Kulp İlçesi Koçgar köy yolunu kapatan korucular HDP’li sandık görevlilerinin köye girişini engellemiştir.

5.Deniz İli Merkezefendi ilçesinde bulunan 12 okula gönderilmek üzere Nevzat Erten Anadolu Lisesinde tutulan seçim torbalarının yırtık olduğu, zarf ve oy pusulalarının koruyucu ambalajlarının açıldığı tespit edilmiştir.

6.Mardin İli Derik İlçesi Adak köyünde muhtarın halkı tehdit ederek seçmenleri açık oy kullanmaya zorladığı bilgisi gelmiştir.

7. İzmir İli çok sayıda okul önünde plakasız araç dolaştığına dair bilgiler gelmiştir.

8.Ankara ili Çankaya İlçesi Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen sandık görevlisinin 2 kişiye oy kullandırttığı bilgisi edinilmiştir.

Ankara ili Sincan ilçesi Akbilek ilköğretim okulunda Oy ve Ötesi müşahitleri AKP ve MHP tarafından engellenmiş, polis tarafından zorla okul dışına çıkartılmıştır.

Ankara ili Mamak ilçesi Ege Mahallesi Metehan ilkokulunda Türkçe bilmeyen Kürt vatandaşlarının yerine oy kullandığı bilgisi vermiştir.

9.Erzurum İli Tekman İlçesinde İHD Bağımsız Seçim Gözlemcisi Serkaç Öztürk gözaltına alınmıştır. Aynı ilçenin Çevirme köyünde halk asker ablukası altında oy kullandığını belirtmiştir.

10.Siirt Pervari İlçesi Doğanköy’de açık oy kullandırıldığı bilgisi gelmiştir.

11.Batman Gercüş’te, seçimleri izlemek için Türkiye’ye gelin İtalyan gözlemci Chistina Elico yol kontrolünde gözaltına alınmıştır.

12.İstanbul Sarıyer Ayazağa Uğur Erkey İlkokulunda bir kişi üç ayrı kimlikle oy kullanırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.

İstanbul Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda AKP’nin mahalle temsilcilerinin İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ’a saldırdığı bilgisi gelmiştir.

13.Türkiye’ni birçok yerinde kampanya materyallerinin toplanmadığı, bu konudaki YSK kararına uyulmadığı yoğun olarak gözlemlenmiştir.

Şimdilik tespit edebildiğimiz ihlaller yukarıda belirtilmiş olup YSK’ya İki ayrı konuda yapmış olduğumuz başvuruların sonucunu beklemekteyiz. Bilgiler gelmeye devam etmektedir. Akşam saatlerinde sandık kapandığında gelen ihlallerin tamamını yeniden basına göndereceğiz.

Herkesi, kullandığı oya sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyoruz. "