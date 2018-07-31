İnşaat şirketleri borç yapılandırma talebiyle sıraya giriyor

AKP iktidarıyla ihya olan inşaat şirketleri şimdi de borç yapılandırma talepleriyle sıraya giriyor. Yıldız Holding ile başlayan borç yapılandırma talepleri her geçen gün artarken, şimdi de Emay İnşaat'ın borç yapılandırmak için bankalarla görüştüğü öğrenildi.

Emay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çağlar, bankalarla borç yapılandırma görüşmesinde olduklarını ve borçlarının vadesini uzatmayı amaçladıklarını söyledi. Toplam borçlarının 2017 itibarıyla 1,2 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Çağlar, bu miktarın bir bölümünü yapılandırmak istedikleri kaydetti. Bloomberg International’ın sorularını yanıtlayan Çağlar, kur ve faiz artışının maliyetleri artırması ve yavaşlayan konut satışları nedeniyle yapılandırma ihtiyacı doğduğunu belirtti. Çağlar 2 milyar lira civarında stok varlıklarının olduğunu sözlerine ekledi.