İnşaat Mühendisleri Odası: Asıl tartışılması gereken taşeron sistemidir

İstanbul Ümraniye'deki metro inşaatı sırasında oluşan göçükte iki kişinin hayatını kaybetmesi sonrası bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 'Bu olayda asıl tartışılması gereken nokta kamu ihaleleri sürecindeki taşeron sistemidir' dedi.

İstanbul Ümraniye’de metro inşaatında meydana gelen çökme ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından bir açıklama yapıldı.

"Taşeron ve alt taşeron sistemine dikkat" denilen açıklamada, "İBB’nin açıklamasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Zemin altında boşluk oluşması tünel imalatı sürecine dahildir. Ancak tünel açmak için yapılan patlatmaların denetimi ve meydana gelen boşlukların herhangi bir göçmeye yol açmaması da tünel imalatı kapsamındadır" ifadeleri yer aldı.

Yine bir ihmalle karşı karşıya olunduğunun vurgulandığı açıklamada, iş güvenliği önlemlerine dikkat edilmemesi sonucu iki insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

"Çökmeden sonra önlem amaçlı boşaltılan apartmanların da akıbetinin de şu an için belli olmadığı düşünülürse, çökmenin yol açtığı zararın daha da ağırlaşabileceği öngörülebilir" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Ülkemizin iş kazaları sıralamasındaki yeri sır değildir. Avrupa birinciliğimiz, dünya üçüncülüğümüz devam etmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri maliyet artırıcı bir unsur olarak görülmeye devam ederse, asgari düzeyde olsa da güvenlik önlemleri alınmazsa, özellikle kamuya ait projelerde işi olabildiğince hızla bitirmek asli hedeflerden biri olarak görülürse bu tür kazalarla karşılaşmaya devam edeceğimiz bilinmelidir" denildi.

Bu olayda asıl tartışılması gereken noktanın kamu ihaleleri sürecindeki taşeron sistemi olduğuna dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası, "Kamu yönetimi şartları yerine getirmeye haiz ve yeterli olduğuna kanaat getirilen bir firmaya işi ihale etmekte, ihaleyi alan firma ise işi bölüm bölüm alt taşeronlara devretmektedir. Alt taşeron firmaların yeterli teknik birikime sahip olup olmadığı ise tam bir bilinmeze işaret etmektedir. Zincirleme taşeron sistemi özellikle kamu işlerinde, yapı denetim sistemi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusunda zafiyetleri de açığa çıkarmaktadır. Kamu işlerinde taşeron ve alt taşeron sistemi yeniden ele alınmalı, düzenlenmeli, inşa sürecine dahil olan her firma denetlenmelidir" ifadelerini kullandı.