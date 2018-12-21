İnşaat maliyetleri yüzde 37 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,52 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 46 zamlandı.

Konut satışlarındaki daralma sürerken, maliyetler de yükselmeye devam ediyor.

İnşaat maliyetleri Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,52 arttı. Aynı dönemde, bina inşaatı maliyetlyeri yüzde 36.71 artarken, bina dışı maliyetlerdeki artış da yüzde 40.16’yı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) inşaat maliyet endeksi (İME) verilerine göre Ekim’de bir önceki aya göre;

İnşaat maliyet endeksi yüzde 0,16 Malzeme endeksi yüzde 0,4 düştü. İşçilik endeksi yüzde 0,49 arttı.

Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 46.56 yükselirken, işçilik endeksindeki artış yüzde 17.59’da kaldı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

TÜİK’e göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi ekimde, bir önceki aya göre yüzde 0.09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.71 arttı. Malzeme endeksi Ekim’de Eylül ayına göre yüzde 0.06 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.69 arttı. İşçilik endeksi Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 0.51, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 17.55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Ekim’de, bir önceki aya göre yüzde 0.98 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.16 arttı. Malzeme endeksi eylül ayına göre yüzde 1.42 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.36 arttı. İşçilik endeksi de Ekim’de aylık yüzde 0.42, yıllık yüzde 17.74 arttı.