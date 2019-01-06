İnşaat bitirme süresi 36 aydan 48 aya çıkarılıyor

36 ay olan inşaat bitirme süresi, 48 aya çıkarılıyor.

İnşaat sektöründe yaşanacak olası daralmaya karşı adım atan hükümet, belirli kriterler çerçevesinde inşaat bitirme süresini 48 aya uzatmak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili çalışmanın ilk adımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı attı. Geçen yıl Ağustos ayında inşaat sektörü temsileriyle toplantı yapan bakanlık, konuyu Ticaret Bakanlığı'na sevk etti.

YÖNETMELİK MECLİS'TE

Sabah'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı da talepleri ve inşaat şirketlerinin koşullarını dikkate alarak hazırladığı kanun tasarısını Meclis'e sundu.

Buna göre, inşaat alanı 10 bin metrekarenin altında olan inşaatlar için bitirme süresi 30, 10 ila 15 bin metrekare arasındakiler için 36, 15 ila 20 bin arası için 42, 20 bin metrekarenin üzerindekilerde yapı ruhsatının alınmasından itibaren 48 ay olarak belirlendi.

İnşaat bitirme sürelerinde gecikmeler yaşanabileceğini söyleyen İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu gecikmenin de sektöre telafisi imkânsız zararlar verebileceğini söyledi. Durbakayım, bu yönde alınacak bir kararın sektörde rahatlama yaratağını söyledi.