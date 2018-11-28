İngiltere'nin Akın İpek kararına ilişkin ilk açıklama: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere’nin Cemaat firarisi Akın İpek'in iade talebini reddetmesini 'Kabul edilemez bir karar' olarak nitelendirdi.

İngiltere Cemaat firarisi eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

Karara Türkiye'den ilk tepki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

Türk yargısının iade talebinin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğunu söyleyen Gül, "İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.