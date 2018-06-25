İngiliz basını: Yeni moda otokrasi

İngiliz basının amiral gemileri Guardian ve Reuters’daki yayınlanan incelemede diktatöryel yetkilerle donatılan Erdoğan’ın Trump ve Putin ile birlikte dünyayı yöneten otokrat liderler arasına girdiğini belirtiyor.

Erdoğan’ın Nisan ayında ilan ettiği erken seçim ile kötüleşen ekonomiyi önceden ekarte etmek ve muhalefeti hazırlıksız yakalamak istediğini belirten The Guardian, milliyetçilerle ittifaka giden Erdoğan’ın Türkiye ve Suriye’deki terör gruplarıyla savaşan başkomutan imajı oluşturduğunu düşünüyor.

OTOKRATLAR KULÜBÜ

The Guardian’daki bir diğer inceleme yazısında dün geceki ilk turdaki zaferin Erdoğan’ı Rusya’nın Putin’i, Çin'in Xi Jinping ve Mısır'ın El Fetih El Sisi'si ile birlikte "küresel güçlü liderler" klasmanına dahil ettiğini belirtti. Seçim sonucunun “Türk demokrasisi için yeni bir karanlık çağın başlangıcı olabileceğini” öne süren yazı Başkan’ın yarı diktatöryel güçlerle donatıldığını ifade ediyor.

Seçimlerin dış siyasete yansımasına da değinilen yazıda Rusya ile S-400 ve Rosatom ile ortak nükleer santral inşaatı gibi ortaklıkların ilerleyebileceği kaydedilirken, Erdoğan’ın Suriye sınırındaki Kürt güçlerine müdahalesine ithafen "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, sonuçlardan tamamen hoşnutsuz olmayacak" denildi.

ERDOĞAN'DA KENDİLERİNİ GÖRÜYORLAR

Otokrasinin olağanlaştığını belirten incelemede Erdoğan’ı ilk tebrik edenlerden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Putin ve Trump gibi isimlerin tek yanlılık, milliyetçilik, acımasızlık ve popülistlik açısından Erdoğan’da kendilerini gördüğü ifade ediliyor.

Erdoğan’ın uzun yıllardır ulaşmak için çabaladığı kapsamlı yürütme yetkisine ulaştığını kaydeden David Nolan imzalı Reuters haberi ise iktidar yolunun en az 2023’e kadar uzadığını hatırlattı. Erdoğan’ın NATO üyesi ve AB adayı olan Türkiye’yi dönüştürmeye devam edeceğini belirten analiz yazısında 2017 yılındaki referandumda dar bir çoğunlukça kabul edilen başkanlık sisteminin demokrasiyi tahrip edeceği ve tek adam kurallarını dayatacağına dikkat çekiliyor.

‘DİNDARLARIN VE İŞÇİ SINIFININ SADAKATİNİ KAZANDI’

“Ustaca bir kampanya yürüten Erdoğan, yıllarca iyi bir ekonomik büyüme yakalarken okul, hastane ve altyapı hizmetleri ile Türkiye’deki milyonlarca dindarın ve işçi sınıfının sadakatini kazandı” ifadelerine yer verilen değerlendirmede buna karşın muhaliflere karşı giderek artan baskılar sonucunda 16 bin kişinin hapse atıldığı söylendi.