İngiliz astrofizikçi ölü bulundu

Yunanistan'ın İkarya Adası’nda dağlık alanda koşu yaparken kaybolan İngiliz astrofizikçi Natalie Christopher’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bulunmadan önce cep telefonundan sinyal alındığı bildirilen Christopher’ın kız kardeşi Jena Christopher, kardeşini tanıyanlardan cep telefonunu asla aramamalarını rica etmişti. Jena, polisin kardeşinin yerini tespit etmek için cep telefonu sinyalini takip ettiğini, şarjın bitmesi durumunda sinyale ulaşılamayabileceğini yazmıştı.
Christopher, pazartesi günü sabah koşusuna çıkmış, sonrasında kendisinden haber alınamamıştı.