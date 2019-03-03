ING Bank'ta 19 bin kişinin verileri sızdırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ING Bank'ın çoğunluğu kendi müşterisi olmayan 19 bin 55 kişinin kişisel verilerini sızdırdığını duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet sitesinden duyurduğu açıklamada ING Bank'ın çoğunluğu kendi müşterisi olmayan 19 bin 55 kişinin kişisel verilerini sızdırdığını duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2 Mart tarihli duyurusunda, ING Bank'ta görevli bir personelin çoğunluğu ING Bank müşterisi olmayan 19 bin 55 kişinin TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası bilgileriyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi sistemleri üzerinden sorgular yaptığı ve sorgu sonucu oluşan verileri elektronik haberleşme yollarıyla banka dışına çıkarttığı açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Risk Merkezi nezdinde bilgi güvenliğine yönelik yapılan çalışmalarda, bir ING Bank çalışanının yapmış olduğu sorguların şüpheli olduğunun tespit edildiği ve bu işlemlerin olası bir veri sızıntısına yol açıp açmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili Banka nezdinde denetim ekiplerince soruşturma yapılması gerektiğinin 19.10.2018 tarihinde ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne tebliğ edildiği,

Bu doğrultuda ING Bank Teftiş Kurulu tarafından veri ihlaline sebep olan şahsa tahsis edilen Banka cihazlarına el konularak mevcut ve silinen e-postaları ile ilgili cihazlar üzerinden gerçekleştirdiği her tür işleme yönelik inceleme/soruşturma çalışması başlatıldı."