İnfaz timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazı için Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik özel ekibin yurda ve İstanbul Başkonsolosluğu ile konuta giriş çıkışına dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazı için Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik özel ekibin yurda ve İstanbul Başkonsolosluğu ile konuta giriş çıkışına dair yeni fotoğraflara ulaştı. Soruşturma kapsamında 80 noktada bulunan 147 güvenlik kamerasından elde edilen 3 bin 500 saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi.

Görüntüler üzerinden, 15 kişilik Suudi ekibin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.

Fotoğraflarda, 15 kişilik ekibin farklı zaman dilimlerinde yurda gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna giriş ve çıkışları ile havalimanından gidişleri görülüyor.