İndirilen Kürtçe tabela böyle döndü: Bitlis'in girişine 'Said-i Nursi'nin şehri' yazıldı

Bitlis'in girişindeki Kürtçe 'Hoş geldiniz' yazılı tabelayı kaldıran AKP'li belediye, tabelayı 'Beddiüzzaman Said-i Nursi'nin şehri Bitlis'e hoş geldiniz' diye değiştirerek yeniden astı.

Bitlis'te kent girişindeki Kürtçe tabelaların indirilmesine gösterilen tepkilerin ardından AKP'li Bitlis Belediyesi, sökülen tabelaları "Said-i Nursi'nin şehri" sözünü ekleyerek yeniden astı.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin kazandığı Bitlis ve Tatvan belediyelerinde Kürtçe tabelalar indirilmişti.



Bitlis'te indirilen Kürtçe tabelaların bir kısmı tepkiler nedeniyle yeniden asıldı.

T24'te yer alan habere göre Bitlis kent girişine asılan tabelalarda bu kez İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Kürtçe'nin Kırmançkî lehçesinde "Hoş geldiniz" ifadeleri yer aldı.

Tabelada yer alan "Beddiüzzaman Said-i Nursi'nin şehri Bitlis'e hoş geldiniz" yazısı ise yanlış yazıldı. "Said-i Nursi" yerine "Said-i Nusri" diye yanlış yazılan tabelalar daha sonra düzeltildi. Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yanlış yazıma ilişkin "Gönülsüz iş böyle olur" diye tepki gösterirken, yine belediye binasındaki tabelaların da asılması çağrısı yapıldı.

Kent girişinde daha önce asılı olan tabela şöyleydi: