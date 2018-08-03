İncirlik Üssü’ndeki ABD askerlerinin tutuklanmasını talep ettiler

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak İncirlik Üssü'ndeki ABD askerlerinin tutuklanmasını talep etti.

TAYDER, Av.Berzan Toprak aracılığıyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların da bulunduğu 11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı`na ‘FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atmak’ suçlarından 60 sayfalık bir dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, “Türkiye’nin Rusya ve İran’la ilişkilerinden rahatsız olan ABD derin devletinin, 15 Temmuz akşamı Ankara’yı bombalayan uçakların İncirlik`ten kalkmış olması ve bu hava üssünün genel olarak ABD’li subaylar tarafından kullanılmış olması" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede üst düzey ABD askeri birliklerinin konuşlandığı İncirlik Üssü’nün, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde en aktif rolü oynayan lokasyon olduğu, darbe girişiminin ilk saatlerinde İncirlik Üssü’nden kalkan bir tanker uçağın, gece boyunca Ankara`yı bombalayan F-16`lara 10 kez havada yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

