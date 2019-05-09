İnci Hekimoğlu: Seçimlerin iptal edilmesinde CHP'nin YSK temsilcisinin rolü var

Gazeteci İnci Hekimoğlu, CHP'nin YSK temsilcisinin İstanbul seçimlerinin iptalinde rolü olduğunu, CHP'nin buna göz yumduğunu öne sürdü. Hekimoğlu'na göre İmamoğlu, AYM'ye başvurmalı.

Gazeteci-yazar İnci Hekimoğlu, YSK'nin istanbul seçimini iptalinde CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisinin rolü olduğunu öne sürdü.

Ahval'de yayınlanan Türkiye'nin Kararı'na konuk olan Hekimoğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun seçimin iptalinde önemli rol oynadığını ve Ekrem İmamoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) YSK kararının iptali başvurusu yapması gerektiğini belirtti.

Hekimoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) neden 11 üye ile İstanbul seçimlerinin iptaline karar verildiği sorusu açıklığa kavuşmadı. Biraz deşince anladık ki, CHP'li bir avukatın da söylediği gibi, dört yedek üyenin oy kullanmasının yasadışı olduğu ortaya çıktı. Ancak dört yedek üyenin yedi asil üyeden birinin hasta olması ya da geçerli mazeret sonucu oylamaya katılmaması durumunda oy kullanabileceği yasalarda belirtilirken, dört yedek üyenin tamamı Anayasa'ya aykırı bir biçimde oy verme sürecine katıldı.

* Bu dört yedek üye, seçimlerin tekrarlanması lehine oy kullandı. CHP'li hukukçularla görüştüm, eski CHP'li avukat Şahin Mengü de dört yedek üyenin oylamaya katılmasının yasaya aykırı olduğunu söyledi.

İşin ilginci, YSK'nın CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu 11 üyeyle karar alınmasını savunuyor. Gerekçe olarak da, '2014'te bize sordular ve tamam, olsun sorun yok' dedik diyor. Anayasa'nın çiğnenmesine göz yummuş ve tek başına buna karar vermiş.

CHP NEDEN GÖZ YUMUYOR?

* 2011 yılından beri de CHP'nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, niyeyse hiç değişmemiş bu kişi. Bunu savunurken de böyle teamül oluşturuyor. Bizim derdimiz Anayasa ve yasaların yok sayılmasına kadar gelen bir sürece nasıl olur da CHP'nin göz yumduğu. Bu kadar vahim bir durum. Kazanılmış bir hakkın gasp edilmesini darbe diye niteleyen CHP'nin bunu hiç dillendirmemesinde muhtemelen kendi üyesinin de katkısının olması etkili.

* Bu durumda Ekrem İmamoğlu (Anayasa Mahkemesi'ne) bireysel başvuru hakkını kullanabilir. Sonuç ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını kullanmalı. Hukukçular YSK'nın bu kararının yok hükmünde olduğunu söylüyor. İmamoğlu'nun, YSK'nın kararının yok hükmünde olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması gerekli.