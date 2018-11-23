İnce'ye kötü haber: Eğilim yoklaması yapılacak yerler belli oldu

CHP MYK'da önceki gün gerçekleşen toplantıda eğilim yoklaması yapılacak il ve ilçeler netleşti. Muharrem İnce'nin İstanbul'da eğilim yoklaması talebine karşın İstanbul listede yer almadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Çanakkale, Sinop ve Bilecik belediye başkan adaylarının belirlenmesinde eğilim yoklaması yapılması kararı alındı.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, toplantı sonucuna göre Çanakkale, Sinop ve Bilecik'te eğilim yoklaması yapılmasına karar verildi.

Antalya'nın Gazipaşa, Manisa'nın Akhisar, Turgutlu, Malatya'nın Kuluncak, Hekimhan, Balıkesir'in Gönen, Gömeç, Burdur'un Yeşilova, Kahramanmaraş2ın Nurhak, Kırşehir'in Boztepe, Nevşehir'in Avanos, Osmaniye'nin Düziçi, Rize'nin Pazar ve Sivas'ın Divriği ile Ulaş ilçelerinde yoklama yapılmasına karar verildi.

Eğitim yoklamasının 2 Aralık pazar günü yapılacağı bildirildi.

CHP'de Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu'ndan eğilim yoklaması yapılmasını talep etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun konuyu örgüte soracağı ileri sürüldü.